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Espreso.tvКультураНа Прикарпатье будет Музей книги о гуцулах и Гуцульщине

На Прикарпатье будет Музей книги о гуцулах и Гуцульщине


фото: punkt-eu
Верховинский районный совет решил создать библиоэтномузей

Об этом сообщили на Facebook Верховинского районного совета.

Музей создан с целью сохранения и приумножения культурных ценностей, литературного достояния своих предшественников и книжного богатства о гуцулах и Гуцульщине писателей, краеведов, исследователей Гуцульщины современности, развития музейного дела на Верховинщине.

"Верховенский Музей книги о гуцулах и Гуцульщине формируют вместе. Каждый, кто предложит Музею книжные издания, фото, видеоматериалы, рукописи о Гуцульском крае, будет занесен в Почетную книгу музея. Посетители будут знать поименно книгодателей-патриотов. Они останутся в памяти гуцулов и Гуцульщины нынешнего и грядущих поколений ", - объясняют в райсовете.

Утвержден состав Оргкомитета по организации создания, подготовки помещения и устройства экспозиций Верховинского музея книги о гуцулах и Гуцульщине.

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