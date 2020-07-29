На Полтавщине расстреляли автомобиль, есть погибший
29 июля, 2020, 18:12
В Полтавской области на трассе Киев-Харьков вблизи города Пирятин нашли Mercedes с простреленными окнами. В салоне обнаружили тело мужчины
Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.
"Сегодня, 29 июля, около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль" Mercedes-Benz S-Class ". В салоне авто обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения.
На фото видно, что окна машины простреленные.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства.
Фото: pl.npu.gov.ua
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-