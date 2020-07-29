На Полтавщине расстреляли автомобиль, есть погибший

29 июля, 2020, 18:12

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков вблизи города Пирятин нашли Mercedes с простреленными окнами. В салоне обнаружили тело мужчины

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

"Сегодня, 29 июля, около 16 часов, на автодороге Киев-Харьков, вблизи города Пирятин, обнаружен автомобиль" Mercedes-Benz S-Class ". В салоне авто обнаружено тело мужчины", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибший - житель Донецкой области, 1985 года рождения.

На фото видно, что окна машины простреленные.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства.

Фото: pl.npu.gov.ua

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