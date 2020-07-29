На Марсе впервые зафиксировали следы озона

29 июля, 2020, 15:20

Космический газовый орбитальный аппарат Европейского космического агентства (ESA) обнаружил новые газовые сигнатуры на Марсе

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"Космический газовый орбитальный аппарат от ESA зафиксировал на Марсе сигнатуры нового газа", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что на красной планете были обнаружены никогда еще не виданные следы озона и диоксида углерода.

ESA объясняет, что эти новые секреты о марсианской атмосфере дадут возможность более точно определить, есть ли на планете Марс метан, тип газа, который связан с биологическим или геологической активностью на планете.

Большая часть метана на Земле производится от жизнедеятельности скота и людей. Выявление метана на других планетах чрезвычайно захватывающе. Особенно это касается того, что газ, как известно, разрушается примерно за 400 лет, что означает, что любой присутствующий метан должен быть произведен или выделен в относительно недавнем прошлом.

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