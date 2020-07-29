На Львовщине еще полторы сотни человек заболели коронавирусом

29 июля, 2020, 09:22

За минувшие сутки на Львовщине обнаружили еще 149 больных COVID-19

На утро 29 июля во Львове и Львовской области подтверждено 9248 случаев инфицирования коронавируса, из них 249 - летальные. За вчера COVID-19 подтвердили еще в 149 человек (14,1% от проведенных обследований). Четыре человека за последние сутки умерли, передает "Еспресо-Запад".

Среди новых больных - 52 львовян, остальные - жители сел и городов области. В холодильнике очереди на проведение исследований еще ждут 762 пробы.

На сегодня болеет 6814 человек вместо 2185 пациентов уже выздоровели. За минувшие сутки коронавирус преодолели 67 жителей Львова и области.

Больше всего больных остается в областной клинической больнице. По информации заместителя директора этого медучреждения, на утро 29 июля в больнице 190 больных. У 176 пациентов подтвержден диагноз - COVID-19. Вчера двое пациентов этой больницы умерли от коронавируса и его осложнений. Двое больных находятся на аппарате ИВЛ, по словам медика, они в очень тяжелом состоянии.

Добавим, в целом по Украине за сутки обнаружили 1022 новых случая инфицирования коронавирусом. Львовщина продолжает возглавлять антирейтинг областей по количеству заболеваний COVID-19. На втором месте Киев, где обнаружили 132 случая заражения коронавирусом за сутки. Замыкает тройку Ивано-Франковская область (+118 новых больных за сутки).