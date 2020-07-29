На канале "112" ко Дню крещения Руси показали поздравление патриарха РПЦ Кирилла
29 июля, 2020, 21:02
На канале "112 Украина", который принадлежит однопартийцу Виктора Медведчука Тарасу Козаку, ко Дню крещения Руси показывали приветствие патриарха Русской православной церкви Кирилла
Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Telegram.
Эфир Кириллу выделили в рамках программы "Праздничный прайм ко Дню крещения Киевской Руси 28 июля"
Кирилл говорил о важности события и о "братских народах".
"Для того, чтобы у народов не было конфликтов друг с другом, нужно уметь не просто уважать народ, но и иметь возможность и способность что-то от себя давать другим", - сказал Кирилл.
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