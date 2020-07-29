Минздрав предлагает усилить ответственность за нападения на медиков, - Степанов

29 июля, 2020, 10:43

Министерство здравоохранения выносить на заседание Кабинета министров вопрос об усилении ответственности за нападения на медицинских работников

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает ЕспресоTV.

"Я уже дал соответствующее задание, и мы будем готовить в ближайшие сроки, будем выносить это на заседание Кабинета министров. Уверен, что наши коллеги поддержат усиление ответственности за нападения на медицинских работников, так как они должны работать в нормальных условиях", - сказал Степанов.

Министр отметил, что сейчас нападения совершают на медицинских работников скорой помощи. Также нападения осуществляются и в приемных отделениях.

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