МИД заявил, что безвиз для китайцев "не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами"

29 июля, 2020, 22:38

В МИД Украины заявили, что введение безвизового режима для граждан КНР не повлияет на отношения с другими государствами

Об этом говорится в ответе МИД Украины на запрос "Радио Свобода" .

"Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового / безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства. В контексте Вашего запроса не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран в отношении КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами ", - заявили в МИД.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для туристов из КНР .

Ранее, 21 июля, госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Европу заявил, что США хотят создать международную коалицию для противодействия китайскому влиянию и обвинил КНР в использовании пандемии коронавируса для продвижения собственных интересов, а 23 июля - назвал Китай новой тиранией и призвал создать антикитайский альянс .

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