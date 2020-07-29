Майк Тайсон рассказал, чем завершились бы его бои против Рокки Бальбоа, Ивана Драго и Конора Макгрегора
Об этом сообщает TMZ .
По словам Тайсона, оба киногероя и ирландский боец смешанных единоборств не устояли бы против него в поединках по правилам бокса.
"Рокки Бальбоа? Майк говорит, что будет доминировать. Иван Драго? Тайсон говорит, что и эту задницу он надрал бы, потому что Драго слишком большой и очень медленный. Что касается Макгрегора, то и это не проблема. Пока они бьются за правилам бокса", - сказал Тайсон.
Весной 54-летний Майк Тайсон возобновил тренировки и объявил о возвращении на ринг.
Ожидается, что 12 сентября в Лос-Анджелесе бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе проведет выставочный восьмираундовый поединок против 51-летнего американца Роя Джонса.
- 22 июля стало известно, что Тайсон договорился о бое с чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом из США.
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