Майк Тайсон рассказал, чем завершились бы его бои против Рокки Бальбоа, Ивана Драго и Конора Макгрегора

29 июля, 2020, 10:14

Майк Тайсон заявил, что культовые киноперсонажи Рокки Бальбоа и Иван Драго, а также боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получили бы от него поражения

Об этом сообщает TMZ .

По словам Тайсона, оба киногероя и ирландский боец смешанных единоборств не устояли бы против него в поединках по правилам бокса.

"Рокки Бальбоа? Майк говорит, что будет доминировать. Иван Драго? Тайсон говорит, что и эту задницу он надрал бы, потому что Драго слишком большой и очень медленный. Что касается Макгрегора, то и это не проблема. Пока они бьются за правилам бокса", - сказал Тайсон.

Весной 54-летний Майк Тайсон возобновил тренировки и объявил о возвращении на ринг.

Ожидается, что 12 сентября в Лос-Анджелесе бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе проведет выставочный восьмираундовый поединок против 51-летнего американца Роя Джонса.

22 июля стало известно, что Тайсон договорился о бое с чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом из США.

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