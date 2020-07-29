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Espreso.tvСпортМайк Тайсон рассказал, чем завершились бы его бои против Рокки Бальбоа, Ивана Драго и Конора Макгрегора

Майк Тайсон рассказал, чем завершились бы его бои против Рокки Бальбоа, Ивана Драго и Конора Макгрегора


фото: TMZ
Майк Тайсон заявил, что культовые киноперсонажи Рокки Бальбоа и Иван Драго, а также боец смешанных единоборств Конор Макгрегор получили бы от него поражения

Об этом сообщает TMZ .

По словам Тайсона, оба киногероя и ирландский боец смешанных единоборств не устояли бы против него в поединках по правилам бокса.

"Рокки Бальбоа? Майк говорит, что будет доминировать. Иван Драго? Тайсон говорит, что и эту задницу он надрал бы, потому что Драго слишком большой и очень медленный. Что касается Макгрегора, то и это не проблема. Пока они бьются за правилам бокса", - сказал Тайсон.

Весной 54-летний Майк Тайсон возобновил тренировки и объявил о возвращении на ринг.

Ожидается, что 12 сентября в Лос-Анджелесе бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе проведет выставочный восьмираундовый поединок против 51-летнего американца Роя Джонса.

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