Луческу вернул в "Динамо" хорвата, которого погнали с ЧМ-2018 за поддержку Украины

29 июля, 2020, 16:20

Бывший футболист "Динамо" Огнен Вукоевич стал ассистентом Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского клуба

Об этом сообщают Sportske Novosti .

По информации издания, хорват 28 июля побывал в Киеве и провел переговоры с президентом "Динамо" Игорем Суркисом. Хорват согласился стать ассистентом нового главного тренера киевлян Мирчи Луческу. Он подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон.

36-летний Вукоевич сейчас работает селекционером "Динамо". Он играл за киевлян в 2008 - 2015 годах, и завершил карьеру футболиста в 2017 году.

7 июля 2018 защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира, записали видео со словами "Слава Украине!". Вукоевича после обнародования этого ролика оштрафовали в ФИФА и отстранили от сборной Хорватии, где он занимал должность одного из ассистентов главного тренера.

Напомним, 28 июля сообщалось, что в тренерский штаб Мирчи Луческу в "Динамо" войдут Эмил Карас, Огнен Вукоевич , Олег Гусев и Михаил Михайлов.

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