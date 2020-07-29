Коронавирус преодолела 93-летняя киевлянка, - Кличко
29 июля, 2020, 12:52
В Киеве коронавирус преодолела женщина, которой 93 года
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .
"У нас есть и приятные рекорды. Недавно коронавирус преодолела женщина, которой 93 года. Ее на днях выписали из больницы. А раньше вылечилась киевлянка, которой 95 лет", - написал мэр.
В медучреждения столицы за весь период пандемии были госпитализированы более 2080 больных COVID-19.
Дольше всего коронавирус в стационаре лечили 41 день. Быстрее же выздоравливают дети и молодые люди.
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