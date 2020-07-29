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Espreso.tvЭкономикаКабмин принял прогноз экономического и социального развития Украины на следующие три года.

Кабмин принял прогноз экономического и социального развития Украины на следующие три года.


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров принял прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы

Соответствующий проект постановления с доработкой в трехдневный срок был принят на заседании правительства, передает ЕспресоTV.

"В базовый сценарий прогноза на 2021-2023 годы заложено восстановление положительного тренда развития экономики после значительных потерь, которые ожидаются в 2020 году в результате пандемии СОVID-19 в мире", - говорится в пояснительной записке к проекту, который подготовило Минэкономики.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончеренко в Telegram, ВВП в 2021 году составит 4 505,9 млрд грн (104,6% к предыдущему году), в 2022 году - 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году - 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году).

Индекс потребительских цен составит в 2021 году 108,1% в среднем к предыдущему году, в 2022 - 106,7% в среднем к предыдущему году, в 2023 - 106% в среднем к предыдущему году.

Прибыль прибыльных предприятий в 2021 году - 911 млрд грн, в 2022 - 1034,6 млрд грн, в 2023 - 1171,9 млрд грн.

Фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих в 2021 году - 1417 млрд грн, в 2022 - 1612 млрд грн, в 2023 - 1816,1 млрд грн.

Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная - в 2021 году 13 632 грн, в 2022 - 15 414 грн, в 2023 - 17 169 грн.

Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году - 16,36 млн человек, в 2022 - 16,66 млн человек, в 2023 - 16,84 млн человек.

Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда: в 2021 году - 9,2% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 - 8,5% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2023 - 8% к рабочей силе соответствующего возраста.

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