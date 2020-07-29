Германия пока не разрешила въезд украинцев "по безвизу", - посольство о "переезде" через польскую границу

29 июля, 2020, 12:26

Посольство опровергло возможность въезда украинцев в Германию через польскую границу при наличии исключительно биометрического паспорта

Об этом сообщило посольство Украины в Германии.

По информации посольства, в социальных сетях распространяется информация о перевозке украинских пассажиров частными перевозчиками через польскую границу при наличии исключительно биометрического паспорта - "по безвизу".

"Еще раз подчеркиваем, что, учитывая введенные в ЕС эпидемиологические ограничения, пока граждане Украины временно не имеют права въезжать на территорию Германии в рамках безвизового режима с туристической, частной или деловой целью", - отметили в посольстве.

При этом отмечается, что право на въезд на территорию стран ЕС имеют право граждане Украины - владельцы вида на жительство в странах ЕС или визы соответствующего типа, которая имеет юридическую силу вида на жительство.

В посольстве подчеркнули, что польские пограничники тщательно проверяют документы при пересечении границы, поэтому въехать только по биометрическим паспортам пока невозможно ввиду ограничения.

"Однако реальными есть ситуации, когда эти перевозчики, которые не несут никакой ответственности за продажу билетов, несмотря на указанные ограничения, после принятия отрицательного решения на въезд польскими пограничниками оставляют наших граждан на границе", - предупредили в посольстве.

Поэтому в посольстве призывают максимально внимательно и взвешенно отнестись к таким предложениям в социальных сетях и не подвергать опасности себя и близких.

"Чтобы не нарушать законодательство ЕС, влекущее за собой неприятные последствия, просили бы воздержаться от указанных предложений частных перевозчиков. В чрезвычайных ситуациях (лечение, уход за больными близкими, смерть близких), в случаях воссоединения семей, обучение, лечение от тяжелых , в первую очередь, онкологических заболеваний, сезонных работ предусмотрено, как исключение, въезд, в частности, в Германию, по предъявлении соответствующих официальных документов ", - добавили там.

В посольстве также напомнили, что профессиональную консультацию граждане могут получить исключительно у сотрудников посольства Федеративной Республики Германия в Украине, и ни в коем случае не у "экспертов" в соцсетях ".

Напомним, с 3 августа Германия ввела обязательное тестирование на COVID-19 приезжих из "опасных стран", среди которых и Украина.

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