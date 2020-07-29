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Espreso.tvОбществоГенконсул Польши хочет открыть в школах Луцка польские классы

Генконсул Польши хочет открыть в школах Луцка польские классы

Славомир Мишяк
В Луцком консульском округе нет польской школы и даже класса

Об этом рассказал новый Генконсул Республики Польша в Луцке Славомир Мишяк, говорится на сайте польского Сейма, где изложены ход дебатов по этому вопросу.

Это, по мнению дипломата, в частности, связано с небольшим количеством людей польского происхождения, проживающих в округе.

С другой стороны, отметил он, прослеживают рост интереса к изучению польского языка. Особенно как к второго иностранного языка в украинских начальных школах.

"Учитывая такой большой интерес к изучению польского языка, я считаю, что стоит рассмотреть вопрос о создании 1-3 классов в одной из украинских начальных школ, где большинство предметов украинской учебной программы преподавались бы на польском языке. Лично я такой опыт из Бреста, и он очень успешен. В Украине с четвертого класса польский язык преподается как второй иностранный язык. Поэтому это было бы хорошей основой. а с четвертого класса можно было бы начать более углубленное изучение польского языка, а не с самого начала. Дефицит персонала (преподавателей) - значительная проблема, которая препятствует эффективному обучению ", - подчеркнул он.

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