 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаForbes назвал 100 самых дорогих брендов 2020

Forbes назвал 100 самых дорогих брендов 2020

В первую тройку самых дорогих компаний 2020 по версии Forbes вошли Apple, Google и Microsoft

Рейтинг 100 самых дорогих брендов 2020 обнародовал Forbes.

По информации издания, лидерские позиции заняли Apple, Google и Microsoft. Компания Facebook заняла пятое место, но бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Отмечается, что первые пять позиций рейтинга, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заняли те же участники, и в прошлом году. При этом первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста.

Отмечается, что позиции нескольких брендов в рейтинге заметно изменились. Так, Visa поднялась с 25-го на 18 место, Adidas - с 61-го на 51-е место, а Netflix подпрыгнул с 38-го на 26-е место. Также изменились позиции некоторых люксовых брендов - Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier - с 64-го на 56-е.

"Новичками" рейтинга в этом году стали компании Hennessy и Burger King.

Общая стоимость сотни самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Более 50 компаний из рейтинга расположены в США, среди других стран больше всего - в Японии (6 брендов), Германии (10), Франции (9) и Швейцарии (5).

В издании подчеркивают, что в следующем году рейтинг может выглядеть совсем по-другому из-за влияния коронавируса и экономического кризиса. Но сейчас ситуация выглядит так, что компании, которые заметно выросли в 2019 году, такие как Amazon, Netflix и PayPal, могут остаться в выигрыше и после пандемии благодаря трендам в онлайн-торговле, стриминге и обработке платежей.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать