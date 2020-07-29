Forbes назвал 100 самых дорогих брендов 2020

29 июля, 2020, 11:34

В первую тройку самых дорогих компаний 2020 по версии Forbes вошли Apple, Google и Microsoft

Рейтинг 100 самых дорогих брендов 2020 обнародовал Forbes.

По информации издания, лидерские позиции заняли Apple, Google и Microsoft. Компания Facebook заняла пятое место, но бренд социальной сети за год подешевел на 21%.

Отмечается, что первые пять позиций рейтинга, который учитывает финансовые показатели за предыдущий отчетный год, заняли те же участники, и в прошлом году. При этом первые четыре компании сохранили или увеличили темпы роста.

Отмечается, что позиции нескольких брендов в рейтинге заметно изменились. Так, Visa поднялась с 25-го на 18 место, Adidas - с 61-го на 51-е место, а Netflix подпрыгнул с 38-го на 26-е место. Также изменились позиции некоторых люксовых брендов - Chanel переместилась с 79-го на 52-е место, а Cartier - с 64-го на 56-е.

"Новичками" рейтинга в этом году стали компании Hennessy и Burger King.

Общая стоимость сотни самых дорогих брендов за год выросла с $2,33 трлн до $2,54 трлн. Более 50 компаний из рейтинга расположены в США, среди других стран больше всего - в Японии (6 брендов), Германии (10), Франции (9) и Швейцарии (5).

В издании подчеркивают, что в следующем году рейтинг может выглядеть совсем по-другому из-за влияния коронавируса и экономического кризиса. Но сейчас ситуация выглядит так, что компании, которые заметно выросли в 2019 году, такие как Amazon, Netflix и PayPal, могут остаться в выигрыше и после пандемии благодаря трендам в онлайн-торговле, стриминге и обработке платежей.

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