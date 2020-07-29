Если бы нашли трупы, могли бы обвинить Украину, - экс-заместитель главы СБУ о "вагнеровцах с украинскими паспортами в Беларуси
Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"200 человек - это как раз та группа лиц, которая прибыла для дестабилизации ситуации. Не для захвата власти, не для каких-то чрезвычайных силовых акций взять кого-то в плен, а именно для дестабилизации. Это как раз и боевая силовая группа, это две роты, которые могли бы организовать какие-то боевые столкновения, нападения. Если их вооружить, то вооруженное нападение, если не вооружить, просто нападение на силовые структуры. И таким образом сделать картинку, которая будет нужна в первую очередь для российских СМИ ", - отметил Ягун.
По его словам, важно то, что часть "вагнеривцев" приехала в Беларусь с паспортами гражданина Украины.
"Это наиболее интересная информация и наиболее опасная. Потому что уже в Министерстве иностранных дел Беларуси были вызваны послы и РФ, и Украины. То есть, частично спровоцировать какие-то последствия негативные для Украины пребыванием этих лиц на территории Беларуси уже удалось. Если бы они нашли несколько трупов каких-то боевиков в парамилитарной форме с украинскими паспортами, можно было бы спокойно обвинить Украину в попытке дестабилизировать ситуацию в Беларуси, назвав их условно какого-то Правого сектора. К счастью, не произошло того, что возможно предлагалось. И вовремя сработала спецслужба Беларуси ", - отметил Ягуней.
Он отметил, что теперь пусть это объясняют те, кто организовал прибытие этих лиц на территорию Беларуси.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера ".
- Как утверждается, всего в Беларусь прибыли около 200 наемников, а их целью является дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, которые пройдут в стране 9 августа.
- Впоследствии, российский писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне "ДНР", узнал в задержанных нескольких бойцов из своего батальона.
- Журналисты узнали в задержанных под Минском русских боевиков "ДНР"
- Белорусские журналисты выяснили некоторые подробности о задержанных под Минском наемников "Вагнера" - бывших боевиков "ДНР".
- Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 июля созвал срочную встречу с Советом безопасности страны по задержанию наемников ЧВК "Вагнера". Лукашенко поручил вызвать послов РФ и Украины.
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