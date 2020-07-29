Если бы нашли трупы, могли бы обвинить Украину, - экс-заместитель главы СБУ о "вагнеровцах с украинскими паспортами в Беларуси

29 июля, 2020, 20:59

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун заявил, что если бы нашли несколько трупов в парамилитарной форме с украинскими паспортами, то могли бы обвинить Украину в попытке дестабилизировать ситуацию в Беларуси

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"200 человек - это как раз та группа лиц, которая прибыла для дестабилизации ситуации. Не для захвата власти, не для каких-то чрезвычайных силовых акций взять кого-то в плен, а именно для дестабилизации. Это как раз и боевая силовая группа, это две роты, которые могли бы организовать какие-то боевые столкновения, нападения. Если их вооружить, то вооруженное нападение, если не вооружить, просто нападение на силовые структуры. И таким образом сделать картинку, которая будет нужна в первую очередь для российских СМИ ", - отметил Ягун.

По его словам, важно то, что часть "вагнеривцев" приехала в Беларусь с паспортами гражданина Украины.

"Это наиболее интересная информация и наиболее опасная. Потому что уже в Министерстве иностранных дел Беларуси были вызваны послы и РФ, и Украины. То есть, частично спровоцировать какие-то последствия негативные для Украины пребыванием этих лиц на территории Беларуси уже удалось. Если бы они нашли несколько трупов каких-то боевиков в парамилитарной форме с украинскими паспортами, можно было бы спокойно обвинить Украину в попытке дестабилизировать ситуацию в Беларуси, назвав их условно какого-то Правого сектора. К счастью, не произошло того, что возможно предлагалось. И вовремя сработала спецслужба Беларуси ", - отметил Ягуней.

Он отметил, что теперь пусть это объясняют те, кто организовал прибытие этих лиц на территорию Беларуси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb