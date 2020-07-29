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Espreso.tvОбществоЭкс-полковнику Минобороны на Львовщине объявили подозрение из-за миллионных махинаций с закупками

Экс-полковнику Минобороны на Львовщине объявили подозрение из-за миллионных махинаций с закупками

Чиновник нанес государству ущерб на 2 миллиона гривен

Из-за халатного отношения полковника к военной службе, закупка товаров для военных частей Национальной гвардии ни была должным образом проконтролирована. Следовательно, на закупках, которые проходили как госзаказ, государство недополучило 2 миллиона гривен, сообщили в управлении СБУ Львовщины.

Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного военного представительства Минобороны Украины в регионе. В ноябре 2018 года полковник временно исполнял обязанности начальника представительства.

Экс-полковнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

 

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