Экс-полковнику Минобороны на Львовщине объявили подозрение из-за миллионных махинаций с закупками
29 июля, 2020, 15:52
Чиновник нанес государству ущерб на 2 миллиона гривен
Из-за халатного отношения полковника к военной службе, закупка товаров для военных частей Национальной гвардии ни была должным образом проконтролирована. Следовательно, на закупках, которые проходили как госзаказ, государство недополучило 2 миллиона гривен, сообщили в управлении СБУ Львовщины.
Речь идет о бывшем заместителе начальника Главного военного представительства Минобороны Украины в регионе. В ноябре 2018 года полковник временно исполнял обязанности начальника представительства.
Экс-полковнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.
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