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Espreso.tvОбществоДве тысячи растений: бабушка выращивала среди кукурузы мак "для собственных нужд"

Две тысячи растений: бабушка выращивала среди кукурузы мак "для собственных нужд"

Незаконный посев и выращивание снотворного мака задокументировали полицейские в одном из сел Збаражского района Тернопольщины

Об этом сообщают в областном управлении милиции.

На земельном участке среди кукурузы местная жительница выращивала наркосодержащие растения. Во время санкционированного обыска следователи обнаружили и изъяли из огорода пенсионерки более две тысячи растений мака и направили для проведения экспертизы. Как объяснила нарушительница, незаконную огородину она выращивала для собственных нужд.

По факту преступления, предусмотренного частью 2 статьи 310 Уголовного кодекса Украины (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) начато уголовное производство.

Посевы мака на территории нашего государства разрешены только специализированным предприятиям, которые получили лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности.

За незаконный посев или выращивание снотворного мака (500 и более растений) или конопли (более 50 растений) предусмотрена уголовная ответственность.

 

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