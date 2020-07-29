Дело Сивохи против ветеранов: у обвинения нет доказательств, что была драка, - спикер Нацкорпуса

29 июля, 2020, 13:55

По словам представителя Нацкорпуса, единственным доказательством якобы избиения Сергея Сивохи видео его падения на презентации "Платформы примирения"

Об этом спикер Национального Корпуса Александр Алферов заявил во включении в программу "Комментарий с Кристиной Шкудор" из-под Печерского суда, передает Еспресо.TV.

Журналистка спросила Алферова, какие доказательства предоставляет сторона обвинения по делу об избиении Сивохи и хулиганстве, по которым трем ветеранам грозит до пяти лет лишения свободы.

"Произошла потасовка, и не в последнюю очередь - из-за тех охранников, которые окружили Сивоху, пытались его "в коробочке" куда-то отвести", - отметил Алферов.

Он добавил, что на видео видно - никто не бил Сивохо, не бросался на него с желанием побить или требованиями.

"Мы должны понимать, в первую очередь - это политическое дело", - заявил представитель Нацкорпуса.

Алферов отметил, что кроме обнародованных ранее видео падения Сивохи никаких доказательств у стороны обвинения нет.

"У обвинения нет доказательств, что была какая-то драка. Собственно, была толкотня, которую, в том числе, спровоцировали охранники и представители Сивохи, которые пытались его отвести от людей. Я хочу подчеркнуть, что презентация Сивохи не было сорвано. После ряда вопросов от патриотов и волонтеров он решил бежать. Его "в коробочке" вели и он упал. Мы это все прекрасно видели. Других доказательств нет", - подчеркнул он.

Алферов убежден, что объединение дела с иском нардепа "слуги" Максима Бужанского, которого облили кефиром, лежит в политической плоскости.

Алферов добавил, что все трое подозреваемых ходили на акции протеста, начиная с первого разведения войск в конце 2019, и в его партии видят суд по делу над активистами политической местью президента.

Напомним, 13 марта в Киеве произошли стычки на презентации Национальной платформы примирения.

Полиция задержала лиц за толчок Сивохи на презентации "платформы примирения".

Национальный Корпус направил в Службу безопасности Украины сообщение о совершении государственной измены советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, который 12 марта инициировал в Киеве мероприятие под названием "Национальная платформа примирения и единства".

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что во время презентации "платформы примирения" советник секретаря СНБО Сергей Сивохо упал из-за того, что начал бежать от активистов

29 июля Печерский районный суд города Киева перенес заседание по делу Сергея Сивохо против ветеранов "Азова" Юрия Капли, Александра Демидова и Сергея Тамарина. Сторона защиты подала на отвод судьи.

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