Большая приватизация в последующие годы должна обеспечить около $1 млрд поступлений в бюджет, - Шмыгаль

29 июля, 2020, 14:35

По словам Шмыгаля, большая приватизация в последующие годы должна обеспечить около $1 млрд поступлений в бюджет

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает ЕспресоTV.

"У нас также есть позитивные ожидания от большой приватизации, которая в последующие годы должна обеспечить около $1 млрд поступлений в бюджет", - сказал Шмыгаль.

По словам премьера, ожидается также модернизация и увеличение количества рабочих мест тех предприятий, которые не подпадают под приватизацию, но могут развиваться за счет малой, средней и большой приватизаций.

Шмыгаль добавил, что в планах правительства проект, который усовершенствует процесс инвентаризации имущества государственных предприятий, которые планируются к приватизации.

По его словам, это делается для того, чтобы составить объективную картину о состоянии таких объектов. Следовательно, государство сможет получить больше, ведь будет правильно формироваться стартовая позиция таких предприятий и, соответственно, будет понимание их рыночной стоимости в процессе проведения торгов.

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