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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион рассказал, как бил украинского боксера во время спарринга

Американский чемпион рассказал, как бил украинского боксера во время спарринга


фото: Getty Images
Американский боксер Джервонта Дэвис заявил, что почти нокаутировал украинца Ивана Редкача во время спарринга

Об этом сообщает BoxingNews24 .

Обладатель титула "регулярного" чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе Джервонта Дэвис в очередной раз заявил, что не оставил Ивану Редкачу в спарринге и отверг обвинения украинца, что он испугался вдруг выходить с ним на ринг. Кроме этого, американец посоветовал украинцу не боксировать в полусреднем весе (до 66,7 кг) и вернуться к легкому дивизиону.

"Пришлось извиниться перед его менеджером Элом Хэймоном, что я так сильно избил Ивана. Там, откуда я, выходят с ринга, когда кого-то так бьют. Я почти нокаутировал Редкача в каждом раунде. Если вы понимаете, что ваш соперник ничего не может вам сделать, оставляйте ринг. Ему нужно сбросить вес. Ему не нужно боксировать в полусреднем весе. Вот легкий дивизион для него", - сказал Дэвис.

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