Американский чемпион рассказал, как бил украинского боксера во время спарринга
Об этом сообщает BoxingNews24 .
Обладатель титула "регулярного" чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе Джервонта Дэвис в очередной раз заявил, что не оставил Ивану Редкачу в спарринге и отверг обвинения украинца, что он испугался вдруг выходить с ним на ринг. Кроме этого, американец посоветовал украинцу не боксировать в полусреднем весе (до 66,7 кг) и вернуться к легкому дивизиону.
"Пришлось извиниться перед его менеджером Элом Хэймоном, что я так сильно избил Ивана. Там, откуда я, выходят с ринга, когда кого-то так бьют. Я почти нокаутировал Редкача в каждом раунде. Если вы понимаете, что ваш соперник ничего не может вам сделать, оставляйте ринг. Ему нужно сбросить вес. Ему не нужно боксировать в полусреднем весе. Вот легкий дивизион для него", - сказал Дэвис.
- Напомним, 14 июля Джервонта Дэвис выложил видео спарринга против Ивана Редкача.
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