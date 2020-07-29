Американский боксер поиздевался над "популярностью" Ломаченко

29 июля, 2020, 12:38

Американский боксер Джервонта Дэвис заявил, что украинец Василий Ломаченко не способен собрать в США полную арену

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Дэвиса, несмотря на то, что Ломаченко является одним из лидеров рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, он боксирует на аренах на 3-4 тыс. зрителей и не способен собрать большой стадион в США.

"Ломаченко один из лидеров рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории. Но он даже не может собрать полную арену. Вы знаете, где он проводит бои? Это стадион MGM National Harbor, там собирается около 3-4 тыс. зрителей", - сказал Дэвис , который является обладателем титула "регулярного" чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг).

Ломаченко является "полноценным" чемпионом WBA, обладателем "франчайзингового" пояса WBC (Всемирного боксерского совета) и титула WBO (Всемирной боксерской организации).

Напомним, 28 июля стало известно, что бой Василия Ломаченко против американца Теофимо Лопеса состоится 3 октября во Лас-Вегасе .

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