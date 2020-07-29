 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАдвокат Могильницкий заявил, что материалы уголовного дела о первом разгоне Майдана потеряли

Адвокат Могильницкий заявил, что материалы уголовного дела о первом разгоне Майдана потеряли


фото: ap
Адвокат Максим Могильницкий заявил, что правоохранители потеряли материалы уголовного дела о первом разгоне активистов на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году

Об этом Могильницкий написал в Facebook.

"Материалы уголовного производства по факту разгона так называемых студентов ... утеряны. Да-да, вы прочитали правильно. Архиважное дело, которое расследовалось с невиданным доселе рвением, просто взяли и потеряли. Как? Так вот как-то так. Может, завалилось куда-то, а может и мыши им закусили. Соответствующее уголовное производство зарегистрировали тридцатого ноября 2013-го. То есть сразу после известных событий. Тогда же началось расследование", - написал Могильницкий.

Адвокат отметил, что потерю материалов ему официально подтверждала ГПУ.

Для установления истины следовало допросить участников и очевидцев, провести очные ставки, провести осмотр места происшествия, установить организаторов митинга и цели, поставленные участниками митинга. А еще нужно было получить всевозможные записи и документы, регламентирующие действия силовиков, провести следственные эксперименты и судебно-медицинские экспертизы. В конце концов, необходимо было проверить лиц, получивших власть, причастность к тем событиям. ... Собранные доказательства сшили бы в десятки томов уголовного производства. Ведь провели, собрали и сшили, верно? Не штаны они все эти годы протирали. А потом эта "библиотека" просто испарилась. Нет ее. Факт этот зафиксирован в результате служебного расследования и подтвержден Генеральной прокуратурой Украины в ответах на адвокатские запросы АО "Могильницкий и партнеры", - написал Могильницкий.

Адвокат предположил, что материалы производства правоохранители потеряли намеренно.

"Наши многочисленные запросы и ходатайства намекнули затейники из ГПУ, что следы лучше скорее замести. Чтобы скрыть потерю уголовного дела, они подтерли информацию в ЕРДР и создали в 2015 году дело-дублера. Напомню, что в 2015-м сроки расследования начального дела уже прошли. То есть момент упущен, а доказательства, собранные в потерянном деле, восстановить уже невозможно. Исключительно для галочки Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту потери материалов дела. Зарегистрировали и поскорее закрыли за отсутствием состава преступления. Ну, мол, потеряли и потеряли ! " - написал Могильницкий.

Напомним, ночью 30 ноября 2013 силовики спецподразделения "Беркут" провели силовой разгон акции протеста против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Реакцией на силовой разгон Евромайдана стало возмущение граждан по всей стране и Революция Достоинства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать