Адвокат Могильницкий заявил, что материалы уголовного дела о первом разгоне Майдана потеряли

29 июля, 2020, 17:34

Адвокат Максим Могильницкий заявил, что правоохранители потеряли материалы уголовного дела о первом разгоне активистов на Майдане Независимости в Киеве в 2013 году

Об этом Могильницкий написал в Facebook.

"Материалы уголовного производства по факту разгона так называемых студентов ... утеряны. Да-да, вы прочитали правильно. Архиважное дело, которое расследовалось с невиданным доселе рвением, просто взяли и потеряли. Как? Так вот как-то так. Может, завалилось куда-то, а может и мыши им закусили. Соответствующее уголовное производство зарегистрировали тридцатого ноября 2013-го. То есть сразу после известных событий. Тогда же началось расследование", - написал Могильницкий.

Адвокат отметил, что потерю материалов ему официально подтверждала ГПУ.

Для установления истины следовало допросить участников и очевидцев, провести очные ставки, провести осмотр места происшествия, установить организаторов митинга и цели, поставленные участниками митинга. А еще нужно было получить всевозможные записи и документы, регламентирующие действия силовиков, провести следственные эксперименты и судебно-медицинские экспертизы. В конце концов, необходимо было проверить лиц, получивших власть, причастность к тем событиям. ... Собранные доказательства сшили бы в десятки томов уголовного производства. Ведь провели, собрали и сшили, верно? Не штаны они все эти годы протирали. А потом эта "библиотека" просто испарилась. Нет ее. Факт этот зафиксирован в результате служебного расследования и подтвержден Генеральной прокуратурой Украины в ответах на адвокатские запросы АО "Могильницкий и партнеры", - написал Могильницкий.

Адвокат предположил, что материалы производства правоохранители потеряли намеренно.

"Наши многочисленные запросы и ходатайства намекнули затейники из ГПУ, что следы лучше скорее замести. Чтобы скрыть потерю уголовного дела, они подтерли информацию в ЕРДР и создали в 2015 году дело-дублера. Напомню, что в 2015-м сроки расследования начального дела уже прошли. То есть момент упущен, а доказательства, собранные в потерянном деле, восстановить уже невозможно. Исключительно для галочки Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство по факту потери материалов дела. Зарегистрировали и поскорее закрыли за отсутствием состава преступления. Ну, мол, потеряли и потеряли ! " - написал Могильницкий.

Напомним, ночью 30 ноября 2013 силовики спецподразделения "Беркут" провели силовой разгон акции протеста против отказа тогдашнего президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. Реакцией на силовой разгон Евромайдана стало возмущение граждан по всей стране и Революция Достоинства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb