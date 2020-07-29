97% украинцев считают, что власть должна способствовать развитию украинского языка

29 июля, 2020, 18:09

97% опрошенных украинцев считают, что украинская власть должна способствовать развитию украинского языка

Об этом говорится в результатах опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 году на заказ телеканала "Эспрессо".

В рамках опроса, респондентам задавался вопрос "Как Вы считаете, должна ли должна украинская власть способствовать развитию украинского языка? Если "ДОЛЖНА": Вы довольны или недовольны деятельностью новой украинской власти, избранной в 2019 году, в сфере содействия развитию украинского языка?"

97% опрошенных респондентов считают, что украинская власть должна способствовать развитию украинского языка, 3% не согласились с этим мнением. В разрезе макрорегионов 99,1% жителей Запада Украины считает, что власть должна способствовать развитию украинского языка. Так же считает 98,6% жителей Центра, 94,3% жителей Юга и 93,8% жителей Востока.

43,6% украинцев полностью или скорее удовлетворены деятельностью новой украинской власти в сфере содействия развитию украинского языка, 36,4% опрошенных полностью или полностью недовольны. Больше всего довольных деятельностью власти в этой сфере проживает в Центре Украины - 44,7%, а больше всего недовольных - в макрорегионе Запад - 45,6%.

Для опроса использовался следующий состав макрорегионов:

Западный макрорегион - Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;

Центральный макрорегион - Винницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская области, г. Киев;

Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области;

Восточный макрорегион - Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: