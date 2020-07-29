97% украинцев считают, что власть должна способствовать развитию украинского языка
Об этом говорится в результатах опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 году на заказ телеканала "Эспрессо".
В рамках опроса, респондентам задавался вопрос "Как Вы считаете, должна ли должна украинская власть способствовать развитию украинского языка? Если "ДОЛЖНА": Вы довольны или недовольны деятельностью новой украинской власти, избранной в 2019 году, в сфере содействия развитию украинского языка?"
97% опрошенных респондентов считают, что украинская власть должна способствовать развитию украинского языка, 3% не согласились с этим мнением. В разрезе макрорегионов 99,1% жителей Запада Украины считает, что власть должна способствовать развитию украинского языка. Так же считает 98,6% жителей Центра, 94,3% жителей Юга и 93,8% жителей Востока.
43,6% украинцев полностью или скорее удовлетворены деятельностью новой украинской власти в сфере содействия развитию украинского языка, 36,4% опрошенных полностью или полностью недовольны. Больше всего довольных деятельностью власти в этой сфере проживает в Центре Украины - 44,7%, а больше всего недовольных - в макрорегионе Запад - 45,6%.
Для опроса использовался следующий состав макрорегионов:
- Западный макрорегион - Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;
- Центральный макрорегион - Винницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская области, г. Киев;
- Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области;
- Восточный макрорегион - Донецкая, Луганская и Харьковская области.
Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает:
- 2.4% для показателей, близких к 50%,
- 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%,
- 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%,
- 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%,
- 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.
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