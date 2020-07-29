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Espreso.tvОбщество66,5% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во все сферы

66,5% украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во все сферы


фото: ap
66,5% опрошенных украинцев считают, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 года на заказ телеканала "Эспрессо".

В рамках опроса, респондентам задавался вопрос "Вы согласны или не согласны с мнением, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах?"

С 66,5% опрошенных, 36,3% респондентов полностью согласились с этим мнением и 30,2% частично согласились. 19,2% опрошенных не согласились и 12,8% не смогли определиться.

Во всех регионах большинство опрошенных считает, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации Закона о языке во всех сферах. Больше всего положительных ответов было получено в Западном регионе - 78,4%, за ним следуют Центр - 71%, Восток - 55,5% и Юг - 53,2%.

Для опроса использовался следующий состав макрорегионов:

  • Западный макрорегион - Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;
  • Центральный макрорегион - Винницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская области, г.. Киев;
  • Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области;
  • Восточный макрорегион - Донецкая, Луганская и Харьковская области.

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Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает:

  • 2.4% для показателей, близких к 50%,
  • 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%,
  • 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%,
  • 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%,
  • 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.

 

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