37,8% украинцев отметили увеличение украинского языка в их жизни

29 июля, 2020, 16:45

37,8% опрошенных украинцев отметили, что за год функционирования "Закона о языке" украинского языка в их жизни стало больше

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 году на заказ телеканала "Эспрессо".

В рамках опроса, респондентам предлагалось оценить, что изменилось за год функционирования этого "Закона о языке в ракурсе присутствия украинского языка в их жизни. 14,8% респондентов отметило существенное увеличение украинского языка в жизни, а еще 23% ответили, что украинского языка в их жизни стало чуть больше. Об уменьшении украинского языка в жизни ответило 4,2% опрошенных, 52% респондентов не заметили изменений.

Среди макрорегионов лидером стал Восток Украины, 42,7% жителей которого отметили увеличение украинского языка в их жизни, за ним располагался Центр - 39,7% и Юг Украины - 38,2% жителей которого определили увеличение украинского языка в их жизни.

Для опроса использовался следующий состав макрорегионов:

Западный макрорегион - Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;

Центральный макрорегион - Винницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская области, г. Киев,

Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области,

Восточный макрорегион - Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает: