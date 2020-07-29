37,8% украинцев отметили увеличение украинского языка в их жизни
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в мае-июне 2020 году на заказ телеканала "Эспрессо".
В рамках опроса, респондентам предлагалось оценить, что изменилось за год функционирования этого "Закона о языке в ракурсе присутствия украинского языка в их жизни. 14,8% респондентов отметило существенное увеличение украинского языка в жизни, а еще 23% ответили, что украинского языка в их жизни стало чуть больше. Об уменьшении украинского языка в жизни ответило 4,2% опрошенных, 52% респондентов не заметили изменений.
Среди макрорегионов лидером стал Восток Украины, 42,7% жителей которого отметили увеличение украинского языка в их жизни, за ним располагался Центр - 39,7% и Юг Украины - 38,2% жителей которого определили увеличение украинского языка в их жизни.
Для опроса использовался следующий состав макрорегионов:
- Западный макрорегион - Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;
- Центральный макрорегион - Винницкая, Житомирская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Кировоградская, Черкасская, Киевская области, г. Киев,
- Южный макрорегион - Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская области,
- Восточный макрорегион - Донецкая, Луганская и Харьковская области.
Полевой этап исследования продолжался с 31 мая по 4 июня 2020 года. Всего в рамках исследования было проведено 2000 интервью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает:
- 2.4% для показателей, близких к 50%,
- 2.1% для показателей, близких к 25 или 75%,
- 1.5% для показателей, близких к 10 или 90%,
- 1.1% для показателей, близких к 5 или 95%,
- 0.5% для показателей, близких к 1 или 99%.
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