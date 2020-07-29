1600 жертв за сутки. В США сообщили о самой высокой смертности от коронавируса за последние два месяца

29 июля, 2020, 15:22

За минувшие сутки в США зафиксировали 1600 летальных исходов пациентов с коронавирусом

Как сообщает DW, это самый высокий суточный прирост смертности в стране за последние два с половиной месяца.

Количество зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло в США 4347717 человек, 149209 пациентов с COVID-19 умерли.

Страна занимает первое место в мире и по количеству инфицированных, и по количеству летальных исходов.

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Всего в мире инфицировалось коронавирусом 16911605 человек. Среди антилидеров - США, Бразилия, Индия и Россия.