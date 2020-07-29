 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество1600 жертв за сутки. В США сообщили о самой высокой смертности от коронавируса за последние два месяца

1600 жертв за сутки. В США сообщили о самой высокой смертности от коронавируса за последние два месяца


фото: reuters
За минувшие сутки в США зафиксировали 1600 летальных исходов пациентов с коронавирусом

Как сообщает DW, это самый высокий суточный прирост смертности в стране за последние два с половиной месяца.

Количество зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло в США 4347717 человек, 149209 пациентов с COVID-19 умерли.

Страна занимает первое место в мире и по количеству инфицированных, и по количеству летальных исходов.

Читайте также: Во Вьетнаме обнаружили более заразный тип коронавируса: с курортного Дананга эвакуируют 80 тыс. туристов

Всего в мире инфицировалось коронавирусом 16911605 человек. Среди антилидеров - США, Бразилия, Индия и Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать