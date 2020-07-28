Зеленский должен составить план действий по деоккупации, - Наливайченко о нарушении боевиками перемирия на Донбассе

28 июля, 2020, 15:22

Об этом он заявил в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.

"Перемирие и прекращение огня может дать результаты и быть продолжительным или постоянным тогда, когда обе стороны, а лучше Украинская сторона, потому что это наша территория, должна иметь долгосрочный план деоккупации и реинтеграции и восстановления мира в Донецкой и Луганской областях. Так же, я настаиваю, что должен же быть включен и Крым в вопросы и план действий Украины по деоккупации", - заявил Наливайченко.

По его словам, президент Владимир Зеленский должен составить план действий по деоккупации и восстановления мира в Донецкой и Луганской областях.

"А кто же этот план должен составить? Мой ответ - президент Зеленский и его безопасный блок. Больше всего и хуже всего, что сейчас проваливается в президента Зеленского, у этой власти - это безопасный блок и тот, кто отвечает за оборону. Я выступаю за то, что в стране должен быть президент, у которого есть и стратегия деоккупации и восстановления мира, и план действий для каждого ведомства, объединенные в эту самую единую стратегию. Я бы ее назвал - стратегия национальной безопасности. Без этого и все последующие объявления о прекращении огня не будут иметь для нас положительного результата ", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что несмотря на обстрелы с начала перемирия, в целом режим прекращения огня выполняется .

За 27 июля оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb