Застройка Протасова Яра: Киевсовет предоставил территории статус зеленой зоны

28 июля, 2020, 19:45

28 июля Киевсовет внес изменения в Генплан столицы, вернув Протасову Яру статус зеленой зоны

Соответствующее решение приняли голосами 74 депутатов горсовета, передает Еспресо.TV .

Киевский горсовет принял решение о возвращении земельным участкам в Протасовом Яру Соломенского района столицы статуса зеленой зоны. Решение поддержали 74 депутата из 120.

Своим решением депутаты отменили изменения в Генеральный план столицы, внесенные в 2002 году, по которым Протасов Яр исключили из перечня зеленых насаждений, тем самым позволив его застройку.

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Отметим, с мая 2019 года на Протасовом Яру продолжалось противостояние громады города с застройщиком - ООО "Дайтона Групп". Фирма планировала построить три многоэтажки в зеленой зоне Киева.

В четверг, 2 Мая 2020 года, в Киеве во время акции против застройки по ул. Протасов Яр задержали трех активистов, протестовавших против застройки.

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