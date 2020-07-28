Захват заложников в Луцке: предполагаемый сообщник Кривоша вышел из-под стражи под залог

28 июля, 2020, 18:42

Харьковчанин, которого полицейские считают вероятным сообщником Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, вышел из-под стражи под 175 тыс. грн залога

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Андрей Костяной в комментарии Общественному.

Адвокат сообщил, что 27 июля мужчина, который является вероятным сообщником Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, вышел из-под стражи под 175 тыс. грн залога.

Денежный залог мужчины внесли родственники.

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