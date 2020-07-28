Захват заложников в Луцке: предполагаемый сообщник Кривоша вышел из-под стражи под залог
28 июля, 2020, 18:42
Харьковчанин, которого полицейские считают вероятным сообщником Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, вышел из-под стражи под 175 тыс. грн залога
Об этом сообщил адвокат подозреваемого Андрей Костяной в комментарии Общественному.
Адвокат сообщил, что 27 июля мужчина, который является вероятным сообщником Максима Кривоша, взявшего в заложники пассажиров автобуса в Луцке, вышел из-под стражи под 175 тыс. грн залога.
Денежный залог мужчины внесли родственники.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, всех заложников освободили.
- СБУ объявило о подозрении мужчине, который 21 июля в Луцке захватил автобус.
- 22 июля во Харькове сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который имел контакты с нападавшим в Луцке Максимом Кривошем. Мужчину взяли под стражу .
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