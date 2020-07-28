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Espreso.tvОбществоИран завершил военные учения по нападению на американский авианосец

Иран завершил военные учения по нападению на американский авианосец

28 июля Иран в ходе военных учений в Персидском заливе отработал ракетный удар по "авианосцу"

Об этом сообщает иранское издание Tasnim.

"Гвардейский корпус исламской революции (IRGC) проводит широкомасштабные воздушные и военно-морские учения в стратегическом Ормузском проливе и в Персидском заливе, в частности контрмеры против угроз, которые представляют авианосцы США в регионе", - говорится в сообщении.

Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.

В ходе учений по мнимому авианосцу нанесли ракетный удар с боевого вертолета.

Фото - Tasnim :

Иранцы подчеркнули, что впервые операция корректировалась с помощью спутниковых данных.

Для симуляции угрозы авианосцев США - а точнее, их возможного появления в Ормузском проливе, - Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал копию флагмана флота США в масштабе 1:1. На распространенном Tasnim видео показано, как в авианосец попадает снаряд.

Фото - EPA-EFE / MAXAR TECHNOLOGIES:

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января 2020 года, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря.
  • Тогда же, ночью 8 января, Иран сбил борт "Международных авиалиний Украины" с более 180 пассажирами на борту. Погибли 11 граждан Украины.

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