Иран завершил военные учения по нападению на американский авианосец
Об этом сообщает иранское издание Tasnim.
"Гвардейский корпус исламской революции (IRGC) проводит широкомасштабные воздушные и военно-морские учения в стратегическом Ормузском проливе и в Персидском заливе, в частности контрмеры против угроз, которые представляют авианосцы США в регионе", - говорится в сообщении.
Военные учения под кодовым названием "Великий пророк-14" проходят с участием военно-морских и аэрокосмических сил Ирана.
В ходе учений по мнимому авианосцу нанесли ракетный удар с боевого вертолета.
Фото - Tasnim :
Иранцы подчеркнули, что впервые операция корректировалась с помощью спутниковых данных.
Для симуляции угрозы авианосцев США - а точнее, их возможного появления в Ормузском проливе, - Корпус стражей исламской революции (КСИР) создал копию флагмана флота США в масштабе 1:1. На распространенном Tasnim видео показано, как в авианосец попадает снаряд.
Фото - EPA-EFE / MAXAR TECHNOLOGIES:
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января 2020 года, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря.
- Тогда же, ночью 8 января, Иран сбил борт "Международных авиалиний Украины" с более 180 пассажирами на борту. Погибли 11 граждан Украины.
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