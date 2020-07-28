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Espreso.tvОбществоИграл в футбол и гонял вандалов: Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой

Играл в футбол и гонял вандалов: Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой


фото: kyivcity.gov.ua
Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой - надорвал ахиллово сухожилие

Об этом сообщили в пресс- службе КГГА.

"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении, я сегодня, видите, как пришел ... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса", - заявил Кличко.

Мэр отметил, что травмировался в минувшую субботу.

"Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? Так теперь появилась новая опция для нерадивых - "накостылять", - подчеркнул Кличко.

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Фото: kyivcity.gov.ua

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