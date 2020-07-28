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Espreso.tvОбществоВСУ получили два обновленных танка "Булат"

ВСУ получили два обновленных танка "Булат"


фото: ukroboronprom
Завод имени В.А. Малышева, входящий в состав "Укроборонпрома", отгрузил заказчику очередную партию из двух отремонтированных и модернизированных танков БМ "Булат"

Об этом сообщил "Укоборонопром".

"Мы не только провели заводской ремонт машин по техническому состоянию, но и установили современное оборудование с улучшенными характеристиками. Благодаря новой радиостанции и современным средствам навигации наши военные смогут удобнее и оперативнее осуществлять координацию действий и связь между экипажем и командованием. Современные приборы прицеливания и наблюдения позволят лучше контролировать ситуацию, в частности, в ночное время суток ", - сказал генеральный директор завода Василий Крылас.

Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.

На заводе Малышева отмечают, что на июль 2020 года выполнили 50% государственного контракта с соблюдением оговоренных сроков.

"Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ "Булат".

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