ВСУ получили два обновленных танка "Булат"
Об этом сообщил "Укоборонопром".
Восстановленные "Булаты" успешно прошли все необходимые полигонные испытания. В частности, боевые машины преодолели расстояние в 100 километров, продемонстрировав отличную работу во время движения, показали достойные результаты стрельб и других полигонных тестирований. После приемо-сдаточных испытаний обновленную технику передали Министерству обороны Украины.
На заводе Малышева отмечают, что на июль 2020 года выполнили 50% государственного контракта с соблюдением оговоренных сроков.
"Булат" - основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина - глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет на ГП "Завод имени В.А. Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинской армии более полусотни БМ "Булат".
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