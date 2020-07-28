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Espreso.tvОбществоВНО-2020: определены пороговые баллы для ВНО по географии и химии

ВНО-2020: определены пороговые баллы для ВНО по географии и химии

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог "сдал/не сдал" для внешнего независимого оценивания по географии - 24 балла и по химии - 13 баллов

Об этом сообщили по результатам сегодняшнего заседания комиссии, которое транслировалось в режиме онлайн.

В этом году пороговый балл ВНО по географии установили на уровне 24 тестовых из 90 возможных. Порог "сдал/не сдал" не преодолели 5,56% участников.

В свою очередь по химии - 13 баллов из 74. Порог "сдал/не сдал" не преодолели 10,15% участников.

  • Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила порог сдал/не сдал для ВНО по математике на уровне 9 баллов, для ВНО по физике на уровне 12 баллов.
  • Пороговый балл по украинскому языку и литературе составил 22 балла.

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