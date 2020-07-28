В Житомирской области на карантин закрыли детсад из-за COVID-19 у работников
28 июля, 2020, 14:47
В городе Малин Житомирской области закрыли на карантин детсад, у двух работников которого обнаружили COVID-19
Об этом в Facebook сообщает Малинский городской совет.
"ДОУ "Радуга" г. Малина временно не работает в связи с выявлением COVID-19 в двух работников", - говорится в сообщении.
В заведении провели дезинфекцию, а все его сотрудники и воспитанники находятся на двухнедельной самоизоляции.
Сейчас в Малинском районе выявлено 67 случаев COVID-19.
Всего на Житомирщине подтверждено 1744 случая COVID-19, 1406 человек выздоровели, 35 умерли.
Детский сад «Радуга» г.. Малина временно не работает в связи с выявлением Ковид в двух работников. Сразу после установки ...Опубликовано Малинская городской совет Вторник, 28 июля 2020
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