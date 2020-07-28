В Житомирской области на карантин закрыли детсад из-за COVID-19 у работников

28 июля, 2020, 14:47

В городе Малин Житомирской области закрыли на карантин детсад, у двух работников которого обнаружили COVID-19

Об этом в Facebook сообщает Малинский городской совет.

"ДОУ "Радуга" г. Малина временно не работает в связи с выявлением COVID-19 в двух работников", - говорится в сообщении.

В заведении провели дезинфекцию, а все его сотрудники и воспитанники находятся на двухнедельной самоизоляции.

Сейчас в Малинском районе выявлено 67 случаев COVID-19.

Всего на Житомирщине подтверждено 1744 случая COVID-19, 1406 человек выздоровели, 35 умерли.

Детский сад «Радуга» г.. Малина временно не работает в связи с выявлением Ковид в двух работников. Сразу после установки ... Опубликовано Малинская городской совет Вторник, 28 июля 2020

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