В Италии перенесли матч "Ювентус" - "Рома"
28 июля, 2020, 17:47
Руководство Серии А изменило дату проведения матча 38 тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и римской "Ромой"
Об этом сообщает официальный сайт "Ромы".
Встреча должна была состояться 2 августа в 22:45, но теперь пройдет 1 августа, в 21:45.
В турнирной таблице Серии А "Ювентус" идет первым и гарантировал себе чемпионство. "Рома" ведет борьбу с "Миланом" за 5 место. Первый матч между командами закончился победой "Ювентуса" в Риме со счетом 2:1.
- 28 июля Криштиану Роналду показал, как отметил на яхте с семьей досрочную победу "Ювентуса" в чемпионате Италии.
- Напомним, 26 июля "Ювентус" победил "Сампдорию" и досрочно стал чемпионом Италии по футболу .
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