В Италии перенесли матч "Ювентус" - "Рома"

28 июля, 2020, 17:47

Руководство Серии А изменило дату проведения матча 38 тура чемпионата Италии между туринским "Ювентусом" и римской "Ромой"

Об этом сообщает официальный сайт "Ромы".

Встреча должна была состояться 2 августа в 22:45, но теперь пройдет 1 августа, в 21:45.

В турнирной таблице Серии А "Ювентус" идет первым и гарантировал себе чемпионство. "Рома" ведет борьбу с "Миланом" за 5 место. Первый матч между командами закончился победой "Ювентуса" в Риме со счетом 2:1.