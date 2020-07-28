В выходные и праздники: Киевсовет откроет свой двор для парковки авто

28 июля, 2020, 17:29

Киевсовет планирует открыть свой двор для общего пользования - киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания для стоянки легковых автомобилей

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Отмечается, что это предусмотрено принятым во вторник решением депутатов Киевсовета "Об особенностях использования территории во дворе комплекса административных зданий Киевского городского совета в выходные и праздничные дни, некоторых мерах по стимулированию развития электротранспортной инфраструктуры и других организационных вопросах".

Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту, размещать авто в соответствии с разметкой.

"10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской", - сообщил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Он отметил, что такое решение позволит уменьшить проблему с парковкой в центральной части города. Ведь несмотря на то, что количество парковочных площадок растет, проблема где разместить свой автомобиль еще достаточно актуальна.

"Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00", - отметил Прокопов.

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