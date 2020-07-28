В ВСУ за сутки обнаружили 13 случаев заражения коронавирусом

28 июля, 2020, 12:18

По состоянию на утро 28 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 160 человек, за последние сутки обнаружили 13 новых случаев

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 28 июня во Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 160 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 579 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 521 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток - 122 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 ", - говорится в сообщении.

В учреждениях здравоохранения находятся 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих). На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 работника ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Житомирская область - 3 работника ВСУ, Ровенская область - 1 работник ВСУ).

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 28 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной ... Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины вторник, 28 июля 2020

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