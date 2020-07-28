 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ВСУ за сутки обнаружили 13 случаев заражения коронавирусом

В ВСУ за сутки обнаружили 13 случаев заражения коронавирусом


фото: reuters
По состоянию на утро 28 июня в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 160 человек, за последние сутки обнаружили 13 новых случаев

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 28 июня во Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 160 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 579 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 521 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайших трое суток - 122 человека. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 ", - говорится в сообщении.

В учреждениях здравоохранения находятся 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих). На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек (Киевская область - 2 работника ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Житомирская область - 3 работника ВСУ, Ровенская область - 1 работник ВСУ).

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 28 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной ...

Опубликовано Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины вторник, 28 июля 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать