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Espreso.tvОбществоВ Одесской области обстреляли машину активиста, объявлен план "Перехват"

В Одесской области обстреляли машину активиста, объявлен план "Перехват"


фото: Нацполіція
28 июля на трассе возле с. Визырка неизвестные обстреляли автомобиль

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полице "йская операция" Перехват". Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины2, - говорится в сообщении полиции.

В то же время, глава одесского "Уличного фронта" Демьян Ганул сообщил, что на него было совершено покушение. Он отметил, что его машину обстреляли неизвестные, передвигавшиеся на Toyota RAV4 на киевских номерах и нерастаможенном мерседесе.

"Мы возвращались из Южного в Одессу", - пояснил Ганул на видео, добавив, что неизвестные хотели столкнуть его с трассы. На видео мужчина показывает вмятины на обшивке авто, отметив, что вероятно стреляли из травматического оружия.

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