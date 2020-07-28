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Espreso.tvОбществоВ Михайловском соборе Киева празднуют годовщину крещения Руси-Украины

В Михайловском соборе Киева празднуют годовщину крещения Руси-Украины


фото: wikipedia
В Михайловском Златоверхом соборе проходит празднование 1032-летия крещения Руси-Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сейчас празднование происходит в Михайловском Златоверхом соборе. Накануне праздника митрополит Епифаний призвал верующих отказаться от традиционного паломничества в столицу, а также отметил, что верующим стоит присоединиться к богослужениям онлайн. В храме находится около сотни людей. Все они в масках. За этим пристально следят распорядители храма, в частности, не пускают людей без средств индивидуальной защиты в собор, а тем, у кого нет маски - выдают ее при входе. В храме продолжается божественная литургия. После нее верующие планируют идти к памятнику Владимира на Владимирской горке. Там в 13:00 должен начаться молебен за Украину при участии митрополита Епифания.

Отметим, в прошлом году празднование было более масштабным, тогда оно происходило в Софии Киевской и дальше был многотысячный крестный ход к Владимирской горке, а в этом году из-за пандемии коронавируса от масштабных празднований пришлось отказаться.

В Офисе президента Украины поздравили с крещением Руси-Украины.

"1032 года назад равноапостольный князь Владимир Великий заложил фундамент единства нашего государства, дальнейшего развития и процветания. Именно утверждение христианских ценностей - идеалов добра, справедливости и мира - стало важным указателем на пути украинского народа до обретения независимости. И именно эти ценности закаливают наш народ в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Украины ", - говорится в сообщении.

В Офисе президента отметили, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры.

"Благодаря тому импульсу единства, который более тысячи лет назад дал нам князь Владимир Великий, мы построим современную, процветающую, европейскую Украину! Боже великий, единый, нам Украину храни! С Днем крещения Киевской Руси - Украины!", - отметили в поздравлении.

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