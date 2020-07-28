В Латвии трудовых мигрантов обязали сдавать тест на коронавирус

28 июля, 2020, 19:15

Правительство Латвии своим решением ввело обязательное тестирование на COVID-19 для всех иностранных граждан из стран повышенного риска, которые едут в государство с целью работы

Об этом сообщает Delfi .

Так, с 1 августа трудовые мигранты будут обязаны сдать два теста на коронавирус с разницей в 5-7 дней. Отмечается, что до получения второго отрицательного теста необходимо будет оставаться на самоизоляции.

Тесты будет оплачивать государство только в том случае, если за этого работника платит налоги определенное предприятие в стране. В других случаях тест нужно будет оплатить самостоятельно.

Также сообщается, что приглашенные деятели культуры должны будут также проходить тест на коронавирус, а стоимость теста должен покрывать организатор мероприятия, пригласивший артиста.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb