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Espreso.tvОбществоВ Киеве за сутки зафиксировали 110 заражений коронавирусом, один человек умер, - Кличко

В Киеве за сутки зафиксировали 110 заражений коронавирусом, один человек умер, - Кличко


фото: klichko.org
Еще у 110 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"На сегодняшний день в столице уже 7800 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 45 женщин в возрасте от 18 до 81 лет, 59 мужчин в возрасте от 19 до 71 лет, 2 девочки - 11 и 15 лет и 4 мальчика от 2 до 6 лет ", - написал Кличко.

Он отметил, что один человек умер. За весь период коронавирус унес жизни 130 киевлян. В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 82 человека. Всего коронавирус победили 2830 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 45. В Оболонском и Днепровском - по 14, в Дарницком районе - 12 случаев.

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