В Киеве улицу Российскую переименовали в честь павшего ветерана батальона "Донбасс"

28 июля, 2020, 17:43

28 июля улицу Российскую в Киеве переименовали в честь Юрия Литвинского - бойца батальона "Донбасс", который погиб на фронте от пули российского снайпера под Иловайском в августе 2014 года

За соответствующее решение в Киевсовете прогоосував 61 депутат, передает Еспресо.TV .

Улица Юрия Литвинского расположена в Дарницком районе города.

"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя русско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской", - пояснил общественный активист, представитель Киевской городской организации Общества "Мемориал" и член Комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

Справка: Юрий Литвинский - боец 2-го батальона специального назначения НГУ "Донбасс" - погиб 10 августа 2014 года в бою под Иловайском. Военнослужащие двигались на помощь воинам, которые вели бой за Иловайск, пытались продвигаться дальше, однако мост, по которому должны были пройти автоколонны, был заминирован. Подполковник Литвинский возглавил работы по разминированию, сохранил жизнь многих военных. При разминировании его и двух подчиненных застрелил вражеский снайпер. Указом президента Украины №651/2014 от 14 августа 2014 года "за особое мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" подполковник Юрий Литвинский награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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