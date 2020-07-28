28 июля, 2020, 19:01

В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички, которые будут курсировать в час пик

Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

"С 29 июля 2020 года в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов", - говорится в сообщении.

Поэтому завтра запустят рейсы:

- в утренний час пик - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1);

- в вечерний час пик - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).

По субботам и воскресеньям курсирование будет происходить согласно предварительному расписанию - без изменений.

"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички, и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - отметили в ведомстве.

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