В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички
Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.
"С 29 июля 2020 года в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов", - говорится в сообщении.
Поэтому завтра запустят рейсы:
- в утренний час пик - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1);
- в вечерний час пик - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).
По субботам и воскресеньям курсирование будет происходить согласно предварительному расписанию - без изменений.
"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички, и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - отметили в ведомстве.
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