 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички

В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички

В Киеве с 29 июля запустят дополнительные рейсы городской электрички, которые будут курсировать в час пик

Об этом сообщает пресс-служба  Киевпасстранса.

"С 29 июля 2020 года в рабочие дни назначаются дополнительные рейсы городских электропоездов", - говорится в сообщении.

Поэтому завтра запустят рейсы:

- в утренний час пик - рейсы №7306, 7315/16, 7325 (в направлении Е1);

- в вечерний час пик - рейсы №7422, 7429/30, 7437 (в направлении Е2).

По субботам и воскресеньям курсирование будет происходить согласно предварительному расписанию - без изменений.

"С новым расписанием движения можно ознакомиться на кассовых павильонах станций городской электрички, и на информационных стендах возле турникетов, а также на официальном сайте КП "Киевпастранс", - отметили в ведомстве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

28 июля, 2020 вторник

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать