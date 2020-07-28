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Espreso.tvОбществоВ Кропивницком, в лесополосе, нашли повешенным капитана ВСУ

В Кропивницком, в лесополосе, нашли повешенным капитана ВСУ

В Кропивницком нашли повешенным командира противопожарной роты воинской части А-1405, капитана Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская в комментарии Общественному.

"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в это время", - сказала Вольская.

Происшествие случилось 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова. Мужчине было 33 года.

По словам Вольской, у военного на службе проблем не было.

Продолжается следствие.

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