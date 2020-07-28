В Кропивницком, в лесополосе, нашли повешенным капитана ВСУ

28 июля, 2020, 15:52

В Кропивницком нашли повешенным командира противопожарной роты воинской части А-1405, капитана Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщил и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская в комментарии Общественному.

"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в это время", - сказала Вольская.