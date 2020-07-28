В Кропивницком, в лесополосе, нашли повешенным капитана ВСУ
28 июля, 2020, 15:52
В Кропивницком нашли повешенным командира противопожарной роты воинской части А-1405, капитана Вооруженных Сил Украины
Об этом сообщил и.о. заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анна Вольская в комментарии Общественному.
"В части об этом стало известно в 16:10. Капитан не находился на службе в это время", - сказала Вольская.
Происшествие случилось 27 июля в лесополосе вблизи улицы Жадова. Мужчине было 33 года.
По словам Вольской, у военного на службе проблем не было.
Продолжается следствие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-