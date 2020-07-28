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Espreso.tvОбществоВ городских больницах Ивано-Франковская не хватает мест для больных Сovid-19

В городских больницах Ивано-Франковская не хватает мест для больных Сovid-19

На Прикарпатье за сутки выявили 103 новых случая коронавируса

Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко, в комментарии "Каналу 402" .

Она отметила, что за последнюю неделю практически ежедневно было около 25-35 новых случаев только по городу.

По состоянию на сегодняшнее утро в стационарах находится 283 человека.

В частности, в ЦГКБ - 177, что составляет 88% заполнения, а в ГКБ № 1 - 106 человек, то есть 106% заполнения.

Мария Бойко утверждает, что на утро осталось очень мало свободных мест.

"У нас стабильно сложная, напряженная ситуация", - подытожила начальник управления.

 

 

 

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