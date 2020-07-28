В городских больницах Ивано-Франковская не хватает мест для больных Сovid-19
28 июля, 2020, 20:38
На Прикарпатье за сутки выявили 103 новых случая коронавируса
Об этом сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко, в комментарии "Каналу 402" .
Она отметила, что за последнюю неделю практически ежедневно было около 25-35 новых случаев только по городу.
По состоянию на сегодняшнее утро в стационарах находится 283 человека.
В частности, в ЦГКБ - 177, что составляет 88% заполнения, а в ГКБ № 1 - 106 человек, то есть 106% заполнения.
Мария Бойко утверждает, что на утро осталось очень мало свободных мест.
"У нас стабильно сложная, напряженная ситуация", - подытожила начальник управления.
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