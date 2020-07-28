В Британии ветеринары впервые обнаружили COVID-19 у домашнего кота

Об этом заявила главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Мидлмис, передает пресс-служба правительства страны.

Инфекция была подтверждена после тестов в лаборатории Агентства по охране здоровья животных и растений в Уэйбриджа 22 июля. Вероятно, кошка заразилась COVID-19 от своих владельцев, у которых ранее тоже был положительный результат на вирус. И владельцы, и кошка уже выздоровели.

Миддлмис подчеркнула, что заражение животного не вызывает беспокойства, ведь на сегодняшний день нет никаких доказательств того, что домашние животные могут передать вирус людям.

"Это очень редкое событие, на сегодня обнаруженные инфицированные животные демонстрируют лишь незначительные клинические признаки и выздоравливают в течение нескольких дней", - добавила она.

В других странах Европы, Северной Америки и Азии ранее было зарегистрировано очень небольшое количество случаев коронавируса в домашних животных.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, фактов заражения людей COVID-19 от собак и кошек пока не обнаружено, нет и доказательств возможности такого заражения. Однако подтверждена возможность передачи COVID-19 воздушно-капельным путем от одной кошки к другой.

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