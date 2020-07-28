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Espreso.tvОбществоВ Бельгии задержали мужчину, который бросал "коктейли Молотова" в здание парламента

В Бельгии задержали мужчину, который бросал "коктейли Молотова" в здание парламента

Мужчину, который бросал бутылки с зажигательной смесью в здание федерального парламента Бельгии, задержали в Брюсселе

Об этом сообщает Европейская правда.

По имеющейся информации, задержанному 36 лет, он, вероятно, связан с местными ультраправыми партиями.

Незадолго до нападения мужчина был замечен спецслужбами в соцсетях, где он угрожал осуществить акцию у бельгийского парламента.

Ни одного серьезного ущерба зданию парламента не нанесено, никто не пострадал. Отмечается, что коктейли Молотова, которые бросал мужчина, не долетали до здания парламента.

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