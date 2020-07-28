Убийство Гандзюк: обвинения против Мангера и Левина направили в суд

28 июля, 2020, 12:33

Прокуроры Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых в организации и заказе нападения на Гандзюк - экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина и главы Херсонского областного совета Владислава Мангера

Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Досудебное расследование установило, что глава Херсонского областного совета Мангер и экстрадированный в Украину из Болгарии Левин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения главы облсовета продлили до 11 сентября 2020, а Левина - до 24 августа 2020 года.

Ранее следствие установило, что летом 2018 Алексей Левин получил заказ от председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера на организацию нападения на советница мэра Херсона Екатерину Гандзюк, якобы она мешала Мангеру внедрять схемы по незаконной вырубки леса, а также подрывала его авторитет в области. Сколько средств за организацию преступления он получил - пока не указано. Но, по предварительной информации, по подозрению Мангеру речь шла о предоставлении заказчиком 5,6 тысячи долларов за нападение на Гандзюк. В дальнейшем, по данным следствия, Левин привлек к преступлению другого фигуранта дела - Сергея Торбина, а тот нашел исполнителей. Договоренность о нападении происходила во дворе офиса еще одного фигуранта - Игоря Павловского, который, как утверждает следствие, знал о готовящемся преступлении.

Правоохранители считают, что Левин дал Торбину 5000 долларов на реализацию нападения на Гандзюк. Когда уже задержали исполнителей, Торбин получил от Левина еще 2000 долларов для укрытия.

Оба подозреваемых не признают своей вины. Владислав Мангер обвиняет в убийстве Екатерины Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.

11 июня прокуратура возобновила досудебное следствие по делу Алексея Левина (Москаленко) и Владислава Мангера. 19 июня последнего взяли под стражу. Через несколько дней прокуратура объявила о завершении следствия.

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