Трамп заявил, что не контактировал со своим советником, у которого обнаружили коронавирус
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Я его в последнее время не видел. Я позвоню ему позже", - сказал Трамп.
27 июля стало известно, что советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом и работает из дома.
В пресс-службе Белого дома сообщили, что у О'Брайена "легкие симптомы", и сейчас он работает удаленно с "безопасного места".
По данным The Wall Street Journal, всех сотрудников Белого дома обязали носить защитные маски из-за эпидемии коронавируса. Однако сам Дональд Трамп отказался это делать, заявив, что он "придерживается безопасной дистанции".
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