Трамп заявил, что не контактировал со своим советником, у которого обнаружили коронавирус

28 июля, 2020, 10:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последние дни не контактировал со своим советником по национальной безопасности Робертом О'Брайеном, у которого ранее подтвердили коронавирус

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Я его в последнее время не видел. Я позвоню ему позже", - сказал Трамп.

27 июля стало известно, что советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заразился коронавирусом и работает из дома.

В пресс-службе Белого дома сообщили, что у О'Брайена "легкие симптомы", и сейчас он работает удаленно с "безопасного места".

По данным The Wall Street Journal, всех сотрудников Белого дома обязали носить защитные маски из-за эпидемии коронавируса. Однако сам Дональд Трамп отказался это делать, заявив, что он "придерживается безопасной дистанции".