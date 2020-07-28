Трамп обещает, что вакцина от коронавируса появится уже до конца года
Об этом американский президент сказал во время публичного мероприятия на фармацевтическом предприятии в Морисвилли (Северная Каролина), передает Укринформ.
"Я услышал очень позитивные вещи, что мы в хорошей форме, чтобы сделать это до конца года", - прокомментировал президент США ожидания по созданию вакцины.
Он подчеркнул, что благодаря принятому им плану, удастся "на годы" сократить время на разработку, испытания, изготовление и обеспечение препаратом всей страны.
Трамп также заявил, что США занимаются изготовлением больших объемов вакцины, чтобы до завершения испытаний она стала доступна как для американцев, так и для всего мира.
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