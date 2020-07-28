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Espreso.tvМирТрамп обещает, что вакцина от коронавируса появится уже до конца года

Трамп обещает, что вакцина от коронавируса появится уже до конца года


фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает готовность вакцины от коронавируса "до конца года"

Об этом американский президент сказал во время публичного мероприятия на фармацевтическом предприятии в Морисвилли (Северная Каролина), передает Укринформ.

"Я услышал очень позитивные вещи, что мы в хорошей форме, чтобы сделать это до конца года", - прокомментировал президент США ожидания по созданию вакцины.

Он подчеркнул, что благодаря принятому им плану, удастся "на годы" сократить время на разработку, испытания, изготовление и обеспечение препаратом всей страны.

Трамп также заявил, что США занимаются изготовлением больших объемов вакцины, чтобы до завершения испытаний она стала доступна как для американцев, так и для всего мира.

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